«الآثار»: وزن مركب خوفو 22 طنا.. وموكب نقلها سار بسرعة 600 متر في الساعة

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قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس للآثار، إنه في عام 1940 قامت هيئة الآثار بتنظيف المنطقة الشمالية والشرقية والغربية للهرم للبحث عن الآثار.

وتابع وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أنه تم اكتشاف مركب الملك خوفو عام 1954.

وأضاف أن مركب خوفو 42 مترًا وكان مفككًا على أكثر من ألف قطعة، موضحًا أنه تم تجميع المركب خلال 10 سنوات.

وكشف وزيري أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كلف وزير الثقافة والإرشاد القومي لوضع الأساس 1961 لمركب خوفو، متابعا: «عملية نقل مركب الملك خوفو الأثرية كانت تراودنا منذ عام 2019».

وتابع أنه قبل عام 2019 لم يكن هناك مكانا لائقا لنقل مركب الملك خوفو، كما كان من المستحيل أن يتم تفكيك المركب مرة أخرى من أجل نقلها وتم الاتفاق على نقلها كقطعة واحدة.

واستطرد وزيري أن هناك فارق كبير بين مركب الشمس ومركب خوفو، كاشفا أن مركب الشمس كان بها دفة لأنها تسحب، أما مركب خوفو بها 12 مجدافا، مؤكدا أن المرممون الأكفاء بالمجلس الأعلى للأثار قاموا بعمل على أعلى مستوى في مركب خوفو.

وعن تفاصيل نقل مركب الملك خوفو، قال إنه كان من الضروري التواصل مع شركات عالمية لوضع استقرار أفقي لمركب خوفو، كما تم إعداد بروفات لنقل مركب الملك خوفو بأحجام مختلفة، حيث كان يتابع وزير الآثار والسياحة بدقة عملية نقل مركب الملك خوفو إلى المتحف الكبير.

وتابع أن وزن مركب خوفو التي تم نقلها إلى المتحف الكبير بلغت 22 طنا والسيارة التي نقلت الصندوق المعدني الذي نقل المركب كانت تسير بسرعة 600 متر في الساعة في رحلة استغرقت 10 ساعات لمسافة بلغت 7.5 كم وسيتم عرضها خارج المتحف المصري الكبير.

وقال أمين عام المجلس للآثار إن مركب خوفو هي أضخم قطعة أثرية في العالم وطولها 43 مترا، وتم الاطمئنان على الوضع الآمن لها بعد وصولها للمتحف الكبير حيث سيستمتع الجمهور بقاعة توت عنخ آمون ومركب الملك خوفو خلال افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المتحف المصري الكبير نهاية العام الحالي، وسيشارك ملوك وزعماء ورؤساء دول العالم في افتتاحه.

وأوضح وزيري أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بافتتاح طريق الكباش هذا العام، مؤكدا أن متحف العاصمة الإدارية الجديدة جاهز للافتتاح وسوف يضم 1500 قطعة أثرية.