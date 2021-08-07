«يابخت اللي يناسب زيكم».. رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة عن سمير غانم ودلال عبدالعزيز

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وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة جديدة عن والدة زوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التي توفت صباح اليوم عن 61 عاما.

نشر رضوان لقطات للراحلة دلال عبدالعزيز وزوجها الراحل سمير غانم عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك وكتب: «حسكم بالدنيا يا حبايبي.. مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي منغيركم وطيبيتكم وروحكم الحلوه وضحكتكم وجمالكم».

وتابع :«الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم. ويا بخت أهل الجنة بكما.. وإلى (حبيب قلبي) زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا.. والله مالاقي كلام أعبر به عن حزن فراقك. مفيش كلام يكفي».

واستطرد رضوان: «يا بخت اللي أهلهم زيكم.. ويا بخت اللي يناسب زيكم...هتوحشوني قوي وحاجات كتيييير فقدت طعمها بعد رحيلكم». واختتم :«اللهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء يا رب».

ويشيع جثمان الراحلة دلال عبدالعزيز ظهر غد بحضور أسرتها من مسجد المشير طنطاوي.