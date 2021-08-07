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والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي: ابني رفع الرؤوس وهو بالنسبة لي الذهب

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والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي: ابني رفع الرؤوس وهو بالنسبة لي الذهب والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي: ابني رفع الرؤوس وهو بالنسبة لي الذهب

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قالت والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي، إن ابنها رفع الرؤوس، وحقق بالنسبة لها الذهب وليس الفضية.

وأضافت والدة البطل، التي قدمت التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة تحقيق ولدها «طارق» الميدالية الفضية في أولمبياد «طوكيو 2020».

وأضافت أم البطل: «بالنسبة لي ولوطنه (طارق) حقق الذهبية، وليس الفضية.

كما قدمت أم طارق الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه، على الدعم الذي وجده طارق وبقية الرياضيين.

المصرى اليوم

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