أخبار عاجلة

ماكرون:سنعمل مع موسكو وواشنطن بشأن أفغانستان -
وزير التعليم: 47 طالبا أوائل الثانوية العامة 2021 -
عضو «صحة النواب»: «المسؤولية الطبية» على رأس أجندة اللجنة -
3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يوليو 2020 إلى مايو 2021 -
«طالبان» داخل مدينة ملاهي (فيديو) -
«طالبان» تدعو الأفغان لممارسة أنشطتهم الطبيعية بعد العفو العام -
القوى العاملة: تعيين 500 شاب منهم 11 من ذوي الهمم والعزيمة بأسيوط -
جامعة العريش تعد خطة صيفية للأنشطة الطلابية -
"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين -
مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاب سعودي يمتهن حرفة صناعة أدوات الصقور بإتقان

Print
شد زوّار المزاد الدولي لمزارع إنتاجها

شاب سعودي يمتهن حرفة صناعة أدوات الصقور بإتقان

استهوت الشاب "عبدالرحمن ماجد الشغدلي"، البالغ من العمر 13 عامًا، حياة الصقور، حاملاً الشغف لمتابعة سير حياتها وتفاصيلها الدقيقة، ليعزم الشاب الصغير القادم من مدينة حائل على جعل هوايته نقطة بدء ومسار عمل، وبدأ في تعلّم حرفة صناعة أدوات الصقور حتى أتقنها.

ويشارك الشاب "عبدالرحمن" بأدواته في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، المقام بتنظيم من نادي الصقور السعودي في ملهم، التي تساعد الصقّار على ترويض وتدريب الصقر، وتنظيم طيرانه، حتى يؤدي مهامه بالشكل المطلوب.

ويروي الشاب أن دخوله عالم الصقارة كان نتيجة محبة ومهنة غرسها والده في نفسه، حيث كان يرافقه في رحلاته مع الصقور، وتعلّم صنع مستلزماتها، وخلال أقل من عام تمكّن من إتقان هذه الصناعة.

وأكّد "عبدالرحمن الشغدلي" أن هواية الصيد بالصقور وصناعة مستلزماتها تشكل هواية بالنسبة له قبل أن تكون حرفة، ويطمح لتنميتها بافتتاح متجر لبيعها وخدمة الصقارين.

وكان "الشغدلي" أثار انتباه زوّار المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ لصغر سنه ومهاراته في صنع البراقع وأدوات الطيور بإتقان، مع الحرص على جودة المنتج النهائي، والذي يشكل مصدر رزق له ولوالده في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

شاب سعودي يمتهن حرفة صناعة أدوات الصقور بإتقان

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين

"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين

مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط

مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط

صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول

صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول

"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية

"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية