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الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها

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الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها
عبر مقطع جديد

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطن في مكة المكرمة؛ أنزل زوجته من سيارته وضربها بحجر، ثم دهسها بالسيارة؛ ما نتج منه وفاتها.

وتضمن الفيديو القبض على خمسة وافدين من الجنسية الإثيوبية في جدة؛ تهجموا على منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية محاولين اقتحامه.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على (16) شخصًا من الجنسية اليمنية وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض؛ ارتكبوا عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في طلب مساعدات مالية، واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج ، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ(768.195) ريال.

ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة؛ ارتكبوا (38) جريمة، تمثلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم. وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (500.000) ريال.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطنَيْن في حائل؛ ظهرا عبر مقطع فيديو، وأحدهما مصاب بفيروس كورونا، ويتجول في أحد المجمعات التجارية مخالفًا بذلك تعليمات العزل والحجر الصحي، فيما وثَّق الآخر ذلك ونشره.

ولفت الفيديو كذلك إلى القبض على ثلاثة مواطنين في تبوك؛ اعتدوا على مقيم داخل مركبته بعد توقُّفه، وسلبوه مبلغًا ماليًّا وهاتفَيْن متنقلَيْن، وسرقوا المركبة قبل أن يهربوا من الموقع.

وأشار الفيديو إلى القبض على مواطن في جازان؛ أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين.

وفي مكة المكرمة تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية؛ ارتكبا جرائم تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفتهم أرقامهم السرية. وبلغ ما تم سحبه (66.000) ريال.

وفي مكة المكرمة تم القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية؛ ارتكبا خمس جرائم، تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات، قُدرت قيمتها بمبلغ (150.000) ريال.

الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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