أخبار عاجلة

"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين -
مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط -
صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول -
السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية لتوطين الخدمات اللوجستية بمجال الدفاع -
"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية -
شاهد 20 لقطة مذهلة  لـ"عيون الإبل"... شموخ الصحراء في مهرجان ولي العهد -
"قوقل" و"جمايل" يخطفان نوماس "الصباحية" للثنايا -
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آلياً دون مقابل -
أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح" -
أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

Print
ضمن استعداداتها لتوفير بيئة صحية تعليمية مع انطلاق العام الجديد

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

تكثف مدارس تعليم تبوك أعمالها لتوفير بيئة صحية تعليمية لاستقبال الأبناء الطلاب والطالبات، وذلك ضمن استعدادات متواصلة لبدء عام دراسي جديد.

وقد قام تعليم تبوك بتأمين عدد 3300 مقعد وطاولة، و200 سبورة بورسلان، وصيانة 80 مختبرًا مدرسيًّا، إضافة إلى تأهيل 4000 مقعد وطاولة من الرجيع لمدارس البنين والبنات، إضافة لعدد من الأصناف التعليمية.

وتبدأ غدًا الأحد عودة مديري ووكلاء المدارس والهيئة الإدارية التعليمية في جميع المراحل الدراسية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التعليم قد ذكرت في وقت سابق أن نسبة التحصين في التعليم العام 61 % للطلاب والطالبات، و92 % للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين.

وأضافت بأن نسبة تحصين طلاب وطالبات التعليم الجامعي وصلت إلى 85 %، و64 % نسبة تحصين الكادر الأكاديمي والموظفين.

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

تعليم تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين

"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين

مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط

مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط

صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول

صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول

"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية

"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية