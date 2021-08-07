بعد استعادته من البلطجية.. بدء تشغيل شاطئ المرسي أبوالعباس بالإسكندرية

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، السبت، بدء تشغيل شاطئ المرسي أبوالعباس بمنطقة بحري بعد استعادته من أيدي عدد من البلطجية الذين كانوا يضعون أيديهم عليه.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، إن الشاطئ مساحته صغيرة وخدماته لم تكتمل بعد، مضيفا في بيان السبت، أنه جرى تصنيفه ضمن شواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر تذكرة بلغت 10 جنيهات شاملة كرسي وشمسية، واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس.

وأكد رشاد أن الهدف من إقامة الشاطئ تنفيذ تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمنع البلطجية من وضع أيديهم على الشاطئ وإدارته بشكل غير قانوني والعمل على إنفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وأضاف رشاد أنه جرى تقنين وضع إجراءات التأجير وتمكين المستأجر الجديد من المساحة الشاطئية محل التعاقد مع استمرار الرقابة والمتابعة والتفتيش بما لا يجعل المواطن فريسة لأي استغلال أو ابتزاز.