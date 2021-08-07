أخبار عاجلة

"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين -
مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط -
صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول -
السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية لتوطين الخدمات اللوجستية بمجال الدفاع -
"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية -
شاهد 20 لقطة مذهلة  لـ"عيون الإبل"... شموخ الصحراء في مهرجان ولي العهد -
"قوقل" و"جمايل" يخطفان نوماس "الصباحية" للثنايا -
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آلياً دون مقابل -
أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح" -
أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد استعادته من البلطجية.. بدء تشغيل شاطئ المرسي أبوالعباس بالإسكندرية

Print
بعد استعادته من البلطجية.. بدء تشغيل شاطئ المرسي أبوالعباس بالإسكندرية بعد استعادته من البلطجية.. بدء تشغيل شاطئ المرسي أبوالعباس بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، السبت، بدء تشغيل شاطئ المرسي أبوالعباس بمنطقة بحري بعد استعادته من أيدي عدد من البلطجية الذين كانوا يضعون أيديهم عليه.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، إن الشاطئ مساحته صغيرة وخدماته لم تكتمل بعد، مضيفا في بيان السبت، أنه جرى تصنيفه ضمن شواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر تذكرة بلغت 10 جنيهات شاملة كرسي وشمسية، واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس.

وأكد رشاد أن الهدف من إقامة الشاطئ تنفيذ تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمنع البلطجية من وضع أيديهم على الشاطئ وإدارته بشكل غير قانوني والعمل على إنفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وأضاف رشاد أنه جرى تقنين وضع إجراءات التأجير وتمكين المستأجر الجديد من المساحة الشاطئية محل التعاقد مع استمرار الرقابة والمتابعة والتفتيش بما لا يجعل المواطن فريسة لأي استغلال أو ابتزاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم: 47 طالبا أوائل الثانوية العامة 2021

وزير التعليم: 47 طالبا أوائل الثانوية العامة 2021

عضو «صحة النواب»: «المسؤولية الطبية» على رأس أجندة اللجنة

عضو «صحة النواب»: «المسؤولية الطبية» على رأس أجندة اللجنة

3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يوليو 2020 إلى مايو 2021

3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يوليو 2020 إلى مايو 2021

«طالبان» داخل مدينة ملاهي (فيديو)

«طالبان» داخل مدينة ملاهي (فيديو)