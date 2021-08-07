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سمير غانم يتحدث عن حجاب دلال عبدالعزيز: تأثرت بوفاة فنانة شهيرة ()

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سمير غانم يتحدث عن حجاب دلال عبدالعزيز: تأثرت بوفاة فنانة شهيرة (فيديو) سمير غانم يتحدث عن حجاب دلال عبدالعزيز: تأثرت بوفاة فنانة شهيرة ()

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في لقاء نادر للفنان الراحل سمير غانم، في برنامج «ساعة صفا»، مع الإعلامية صفاء أبوالسعود، تحدث الراحل عن قصة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز مع الحجاب، قائلا: «دلال بالنسبة للصيام والصلاة، في رمضان متعرفهاش، واحدة تانية خالص».

وتابع، قائلا :«جت في فترة قررت تلبس الحجاب، قولتلها طيب قوليلي امتي علشان أتجوز واحدة تانية دلوقتي تشتغل معايا».

واضاف، قائلا: «سيبتها براحتها، مبدخلش في المسائل الدينية إطلاقا».

وأوضح عن الأسباب التي دفعتها لفكرة ارتداء الحجاب، قائلا: «تفكيرها ده بعد فترة وفاة الفنانة مديحة كامل، قررت دلال تلبس الحجاب، اتأثرت بيها أوي وكانت صاحبتها أوي ومقتنعة برأيها بسهولة جدًا، وفترة حجابها تتكلم كلام جميل وموزون».

المصرى اليوم

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