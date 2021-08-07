أخبار عاجلة

"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين -
مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط -
صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول -
السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية لتوطين الخدمات اللوجستية بمجال الدفاع -
"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية -
شاهد 20 لقطة مذهلة  لـ"عيون الإبل"... شموخ الصحراء في مهرجان ولي العهد -
"قوقل" و"جمايل" يخطفان نوماس "الصباحية" للثنايا -
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آلياً دون مقابل -
أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح" -
أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ترتيب الهدافين في الدوري المصري .. محمد شريف يتصدر ويبعد بن شرقي عن اللقب

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد شريف مهاجم الوطني الأول والنادي الأهلي، تصدر بقوة سباق الهدافين في الدوري المصري موسم 2020 -2021، خاصة بعد تسجيله هدفًا مميزًا في شباك سيراميكا كليوباترا خلال اللقاء الذي أقيم بين الأهلي وسيراميكا مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع 29 من مسابقة الدورى الممتاز.

محمد شريف، أصبح في رصيده 18 هدفًا بفارق 3 أهداف عن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

اللاعب عدد الاهداف
محمد شريف 18
أحمد ياسر ريان 15
أشرف بن شرقي 13
عمر كمال 11
أحمد سمير 11
مصطفى فتحي 10
عمرو جمال 10
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال