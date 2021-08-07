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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن الشعب المصري متدين بطبعه، وكان يستحرم شرب الخمر، ولكن مؤخرًا أصبح الكثير يتناول الخمر بصورة اعتيادية، وهذا الأمر كان يعد عيبًا وحرامًا في الماضي.

وتابع «الوكيل»، خلال حواره مع الإعلامي على الطواب، ببرنامج «شارع القلب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مشكلة الخمرة تتمثل في الكحل الذي يعد أمرا غير صحي بالمرة، لافتًا إلى أن الكحل يدخل إلى الكبد، ويتحول إلى دهون، موضحًا أن الكحل يدمر الجسم بشكل مباشر، خاصة الشرايين التاجية.

وتابع أن الحشيش يسبب تغيرات كثيرة داخل جسم الإنسان لا تُرى، ويؤثر بالسلب سواء على الشرايين التاجية أو شرايين المخ، وشرايين الرقبة والفخذ، لافتًا إلى أن الحشيش يغير الشخصية ويضعف القدرة على تحمل المسؤولية للغاية، ويزيد من نسبة الطلاق.