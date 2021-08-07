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استشاري: 20% من حالات الوفاة في يقف ورائها أمراض القلب

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استشاري: 20% من حالات الوفاة في مصر يقف ورائها أمراض القلب استشاري: 20% من حالات الوفاة في يقف ورائها أمراض القلب

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن الشريان التاجي واحد من أهم الامراض شيوعًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن 20% من حالات الوفاة في تقف وراءها أمراض القلب، وأكثر مرض يصيب القلب على الإطلاق هو الشريان التاجي.


وتابع «الوكيل»، خلال حواره مع الإعلامي على الطواب، ببرنامج «شارع القلب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن حجم الشريان التاجي يماثل «سن القلم» على حد تعبيره، وهذا الحجم صغير للغاية، وبالتالي هناك سهولة في تعرض الشريان للانسداد، أو حدوث مشاكل له، ولذلك يعد أكثر جزءا في القلب قد يتعرض للمشاكل.

ولفت إلى أن الإصابة في الشريان التاجي تحدث في الأعمار الكبيرة، وتبدأ بعد عمر الـ 40 عامًا، والحالات الأكثر تحدث بعد عمر الـ60 عامًأ، وأحيانًا يحدث لدى الأطفال بسبب بعض المشاكل الوراثية.

المصرى اليوم

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