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رونالدينيو يهنئ البرازيل على ذهبية كرة القدم بالأوليمبياد

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رونالدينيو يهنئ البرازيل على ذهبية كرة القدم بالأوليمبياد رونالدينيو يهنئ البرازيل على ذهبية كرة القدم بالأوليمبياد

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هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي، رونالدينيو، منتخب «السيليساو» الأولمبي، بعد فوزه بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020»، المقامة حاليا في اليابان.

ونشر رونالدينيو، بطل مونديال 2002، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، مقطع لتتويج «راقصي السامبا»، بالميداليات الذهبية، معلقا عليه: «تهانينا للعائلة الأولمبية: جودة فنية + تنظيم تكتيكي + قميص أصفر + حب = ذهب.. شكرا يا رفاق

وتغلب منتخب البرازيل على نظيره الإسباني (2-1) بعد تمديد المباراة النهائية، التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد «نيسان» في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وتوج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بذهبية أولمبياد «ريو 2016» في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

المصرى اليوم

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