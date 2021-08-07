الاهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الان فى الدورى المصرى .. لحظة بلحظة الشوط الثاني

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE السلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمود عبد المنعم كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود وحيد ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي.

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - عبد الله محمود.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - سيف تقا- وليد عبد المنعم - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - فابريس نجاه.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والتي جاءت على النحو التالي:

أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبدالفتاح، ومحمد حسن حكما رابعا، وحكم الفيديو نادر قمر الدولة ويساعده حمادة الجلاوي.

تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في التاسعة مساء اليوم السبت 7-8-2021

بث مباشر لحظة بلحظة لأبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

د4: جووووووووول ياسر إبراهيم يسجل هدف الأهلي الأول برأسية من متابعة لدربكة داخل منطقة جزاء سيراميكا

د14: محمد شريف يسجل الهدف الثاني بعد استقبال عرضية الشحات بلمسة واحدة في المرمى

د15: أمين عمر يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو بداعي وجود لمسة يد على أفشة في بداية اللعبة

د18: طرد عامر عامر حارس سيراميكا بسبب تصديه لانفراد محمد شريف بيده خارج منطقة الجزاء

د20: تقنية الفيديو تؤكد صحة الطرد

د22: نزول الحارس البديل حمزة معوض بدلا من رجب بكار

د24: رامي ربيعة يسجل الهدف الثاني من متابعة لتسديدة أفشة التي ارتدت من القائم

د26: عمر يلغي الهدف بعد التأكد من وجود تسلل من تقنية حكم الفيديو المساعد

نهاية الشوط الأول

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة سيراميكا والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي- مصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- سعد سمير- على معلول- محمد هاني

الوسط: محمود كهربا- حمدي فتحي- حسين الشحات- أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة- أكرم توفيق- جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن- محمد شريف- والتر بواليا

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت 7-8-2021 على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض اللاعبون مرانًا قويًّا، اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا.

وحصل رباعي حراسة المرمى بـ الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء على وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، في إطار التحضيرات لمباراة الغد.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول، في المران الجماعي اليوم بعد انتهاء الراحة المحددة له بعد العودة من اليابان عقب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكان الثنائي محمد الشناوي وناصر ماهر قد انتظما أمس في التدريبات الجماعية للفريق.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران الفريق.

جاء الاجتماع في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا وشهد مران الأهلي اليوم حصول اللاعبين على وحدات تدريبية بدنية وفنية متنوعة، في إطار التجهيزات الخاصة بمباراة سيراميكا المرتقبة غدًا السبت، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي مباراة سيراميكا وهو في صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا غدًا السبت، ثم الإسماعيلي الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏

تنقل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز - صورة أرشيفية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز - صورة أرشيفية