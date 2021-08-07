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والدة البطل الأولمبي "الحامدي": بالنسبة لي.. طارق هو الذهب

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والدة البطل الأولمبي "الحامدي": بالنسبة لي.. طارق هو الذهب والدة البطل الأولمبي "الحامدي": بالنسبة لي.. طارق هو الذهب
قدَّمت التهنئة لولاة الأمر ولوزير الرياضة

والدة البطل الأولمبي

قدَّمت والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة تحقيق ولدها "طارق" الميدالية الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020".

وأضافت أم البطل: "بالنسبة لي ولوطنه (طارق) حقق الذهبية، وليس الفضية، والحمد لله والشكر لله؛ فقد رفع رؤوسنا، الله يوفقه".

كما قدمت أم طارق الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه، على الدعم الذي وجده طارق وبقية الرياضيين.

السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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