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أعرب خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حزنه بعد خسارة فريقه أمام الزمالك في بطولة الدوري.

وكان غزل المحلة، تعرض للخسارة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد عيد، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، :«كنا حريصين، على عدم دخول مرماما أي هدف أمام الزمالك، لكن حدث انهيار مفاجئ نتج عنه ثلاثة أهداف».

وأضاف :«اللاعبون لم ينفذوا التعليمات التي طلبتها منهم في المحاضرة الفنية قبل اللقاء»، مضيفًا :«هذه واحدة من أسوأ المباريات التي خاضها الفريق هذا الموسم»، مضيفًا :«نعاني أيضًا من الغيابات وهو ما أثر بالسلب على أداء الفريق».

وتابع :«هناك بعض اللاعبين منشغلون الآن بالعروض والسماسرة، بينما على الإدارة أن تتصدي لهم»، مؤكدا أن هناك لاعبين يحضرون المحلة ويتم (تلميعهم) بلغة الكرة وبعد ذلك يتحدثون معنا أن لدينا عروضا ويرغبون في الرحيل.

وواصل :«النادي لم يتلق أي عروض رسمية من الزمالك للتخلي عن محمد فتح الله، مدافع الفريق، وقد يكون هناك من تحدث مع اللاعب من وراء المحلة»..