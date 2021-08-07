بدر بانون يجرى مسحة غدًا لمعرفة تطورات حالته من الإصابة بكورونا

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قال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن بدر بانون، لاعب الأهلي سوف بجري مسحة طبية غدًا، للوقوف على حالته ومدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية، بعد خضوعه للعزل.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن حالة بدر بانون في تحسن مستمر، وعلى ضوء نتيجة المسحة الطبية التي سوف يجريها غدًا سوف يتحدد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته اليوم في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على سيراميكا وحصد نقاط المباراة الثلاث، لتصدر قمة جدول المسابقة، في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا، برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

وكان الأهلي قد وصل للنقطة 61 بعد الفوز الذي حققه على وادي دجلة بثنائية في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي على استاد الأهلي we السلام والمؤجلة من الجولة 22 في بطولة الدوري.

وسجل ثنائية الأهلي أمام وادي دجلة كل من محمود عبدالمنعم كهربا ومحمد شريف ليرفع شريف رصيده من الأهداف إلى 17هدفا يتصدر بها سباق هدافي مسابقة الدوري إلى الآن.