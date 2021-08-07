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موعد مباراة الاهلى القادمة مع الاسماعيلى فى الدورى المصرى الممتاز 2021

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الأهلي المصري يخوض مباراة هامة ومرتقبة أمام نظيره الإسماعيلي الأربعاء الموافق 11 أغسطس ضمن منافسات الأسبوع 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

الأهلي يسعى مجددا لحصد الثلاث نقاط من أنياب الدورايش لمواصلة تصدره جدول مسابقة الدوري المصري الممتازز موسم 2020 – 2021.

ويستأنف الأهلي تدريبات الجماعية الأحد استعدادا للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام الإسماعيلي قبل أن يغادر الثلاثاء للإسكندرية لخوض اللقاء على أرض ملعب الإسكندرية.

مباراة الأهلي والإسماعيلي علي استاد برج العرب في الدورى الممتاز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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