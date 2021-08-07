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: تعيين الخليفي رئيساً لهيئة المنافسة وإعفاء الجاسر مستشار مجلس الوزراء

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السعودية: تعيين الخليفي رئيساً لهيئة المنافسة وإعفاء الجاسر مستشار مجلس الوزراء : تعيين الخليفي رئيساً لهيئة المنافسة وإعفاء الجاسر مستشار مجلس الوزراء

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أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، السبت، أمرين ملكيين بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

ونصت الفقرة الثانية من الأمرين الملكيين، على أنه يبلغ به الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وفيما يلي نص الأمر الملكي الأول:

الرقم: أ / 685

التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 533 ) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور / محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفيما يلي نص الأمر الملكي الثاني القاضي بتعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة:

الرقم: أ / 686

التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 55 ) بتاريخ 20 / 1 / 1439 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 326 ) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 685 ) بتاريخ 28 / 12 / 1442هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المصرى اليوم

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