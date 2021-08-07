أخبار عاجلة

"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية -
شاهد 20 لقطة مذهلة  لـ"عيون الإبل"... شموخ الصحراء في مهرجان ولي العهد -
"قوقل" و"جمايل" يخطفان نوماس "الصباحية" للثنايا -
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آلياً دون مقابل -
أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح" -
أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
مركز التأهيل الشامل بالقنفذة يقيم برنامجًا تدريبيًا "أسعفني" -
توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين "الصحة" وجمعية الرضاعة الطبيعية -
أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه -
SAMI و"البحري" توقّعان اتفاقية لدعم توطين الخدمات اللوجستية في "الدفاع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارتيرون: راضٍ عن اللاعبين أمام المحلة.. والدوري هذا الموسم تاريخي

Print
كارتيرون: راضٍ عن اللاعبين أمام المحلة.. والدوري هذا الموسم تاريخي كارتيرون: راضٍ عن اللاعبين أمام المحلة.. والدوري هذا الموسم تاريخي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رضاه التام عن أداء، ونتيجة الفريق في مباراة غزل المحلة اليوم، مشددا على أن اللاعبين استطاعوا تحقيق الفوز بشكل مرض بالنسبة له.

أضاف كارتيرون بعد المباراة أن الجهاز الفني واللاعبين أدوا بشكل قوي خلال معسكر برج العرب، والفريق كان مميزا من الناحية البدنية، موضحا أنها ستكون عاملا مهما في مباريات الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

كما قال المدير الفني للزمالك: «الفريق عاد للعب بعد فترة طويلة من التوقف، وقدم أداء جيدا في الشوط الأول وانخفض في الشوط الثاني لكنه أمر طبيعي».

وتابع كارتيرون: «كان هناك سعي من الجهاز الفني للزمالك لإراحة بعض اللاعبين بعد الاطمئنان على النتيجة للحفاظ على مجهود اللاعبين مثل شيكابالا، كما أن أيمن حفني كان بعيدا عن المشاركة، لكنه فاجأني بمستواه في معسكر برج العرب وكان من الطبيعي أن يحصل على الفرصة».

واختتم كارتيرون تصريحاته: « يسير بخطى ثابتة في مسابقة الدوري، وهدفه هو تجميع النقاط في ظل المنافسة القوية مع الأهلي على البطولة، ولا أرى ضغوطا، فالأهلي أهدر 4 نقاط منذ خوضه المباريات الأخيرة.. وأي فريق سيهدر نقاطا سيعاني، لذا ستكون مسابقة الدوري هذا الموسم تاريخية لمن يحصد لقبها، وسيكون لقبا تاريخيا لمن يحققه».

وفاز الزمالك على المحلة بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري على الإسكندرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه