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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضوا مباراة غزل المحلة، في الرابعة مساء غد الأحد بفندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وسيخوض الزمالك مباراة ودية أمام المجد السكندري في الخامسة مساء على ملعب الفندق لتجهيز باقي العناصر بالفريق.

ويستمر الزمالك في معسكره ببرج العرب بالإسكندرية لحين خوض مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على المحلة بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري على ستاد الإسكندرية.