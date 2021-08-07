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قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن منصة مصر الرقمية أطلقت بشكل تجريبي منذ أشهر، وقد بدأت بـ30 خدمة ووصلت حاليًّا إلى 90 خدمة، ونسعى للوصول لـ 200 خدمة لمنصة مصر الرقمية.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج “وطن رقمي”، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الخدمات تشمل عدة محاور مثل المرور عبر تجديد وإصدار التراخيص، وحزمة بطاقات التموين بما فيها تجديد البطاقة واستخراج بدل فاقد أو تالف وإضافة أعضاء جدد، وحزمة التوثيق لكل خدمات التوكيلات بمختلف أنواعها.

وأشار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إلى أن الخدمات المتاحة حاليًّا تشمل أيضًا خدمة رفع الدعاوى المدنية عن بعد، واسترداد بدل تالف أو فاقد لبطاقة الرقم القومي أو شهادة وفاة، وخدمات التأمينات.

وأوضح أن المواطن يتقدم بطلب للمنصة ويدفع تكلفة الخدمة إلكترونيًّا، ويتسلم الطلب عبر هيئة البريد المصري بعد توضيح عنوانه في الطلب، مشيرٌا إلى أن وزارة الاتصالات تستهدف إتاحة ما يقرب من 130 خدمة على المنصة الرقمية بالتعاون مع الوزارات الأخرى بنهاية العام الجاري.