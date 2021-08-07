أخبار عاجلة

"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية -
شاهد 20 لقطة مذهلة  لـ"عيون الإبل"... شموخ الصحراء في مهرجان ولي العهد -
"قوقل" و"جمايل" يخطفان نوماس "الصباحية" للثنايا -
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آلياً دون مقابل -
أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح" -
أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
مركز التأهيل الشامل بالقنفذة يقيم برنامجًا تدريبيًا "أسعفني" -
توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين "الصحة" وجمعية الرضاعة الطبيعية -
أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه -
SAMI و"البحري" توقّعان اتفاقية لدعم توطين الخدمات اللوجستية في "الدفاع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الاتصالات: لدينا 90 خدمة ونستهدف الوصول لـ200 بمنصة الرقمية

Print
الاتصالات: لدينا 90 خدمة ونستهدف الوصول لـ200 بمنصة مصر الرقمية الاتصالات: لدينا 90 خدمة ونستهدف الوصول لـ200 بمنصة الرقمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن منصة الرقمية أطلقت بشكل تجريبي منذ أشهر، وقد بدأت بـ30 خدمة ووصلت حاليًّا إلى 90 خدمة، ونسعى للوصول لـ 200 خدمة لمنصة مصر الرقمية.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج “وطن رقمي”، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الخدمات تشمل عدة محاور مثل المرور عبر تجديد وإصدار التراخيص، وحزمة بطاقات بما فيها تجديد البطاقة واستخراج بدل فاقد أو تالف وإضافة أعضاء جدد، وحزمة التوثيق لكل خدمات التوكيلات بمختلف أنواعها.

وأشار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إلى أن الخدمات المتاحة حاليًّا تشمل أيضًا خدمة رفع الدعاوى المدنية عن بعد، واسترداد بدل تالف أو فاقد لبطاقة الرقم القومي أو شهادة وفاة، وخدمات التأمينات.

وأوضح أن المواطن يتقدم بطلب للمنصة ويدفع تكلفة الخدمة إلكترونيًّا، ويتسلم الطلب عبر هيئة البريد المصري بعد توضيح عنوانه في الطلب، مشيرٌا إلى أن وزارة الاتصالات تستهدف إتاحة ما يقرب من 130 خدمة على المنصة الرقمية بالتعاون مع الوزارات الأخرى بنهاية العام الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس