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استشاري إعلام رقمي: الدولة تحركت بخطوات سريعة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة

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استشاري إعلام رقمي: الدولة تحركت بخطوات سريعة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة استشاري إعلام رقمي: الدولة تحركت بخطوات سريعة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة

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علق المهندس محمد الحارثي، استشاري تطوير الأعمال والإعلام الرقمي، على توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الدولة تحركت بخطوات سريعة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة تستطيع إتاحة الفرص المناسبة للقطاع الخاص ومقدمي الخدمات في مشاركة القطاع الحكومي في تقديم حزم من الخدمات تناسب جميع فئات المجتمع.

وأضاف «الحارثي»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج “وطن رقمي”، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة المصرية تُقدم قنوات اتصال متعددة تناسب جميع احتياجات المواطنين ويتم ذلك من خلال رؤية متكاملة تتيحها الدولة المصرية متمثلة في جميع القطاعات والجهات المشاركة في تقديم تلك الخدمات للمواطنين.

وتابع: «لا بد من أن نخطو خطوات تتناسب مع توجهات الدولة المصرية والوقوف على ما يحتاجه المواطن بجميع محافظات الجمهورية؛ وكذلك إتاحة قنوات اتصال رقمية مؤمنة مثل تطبيقات الهاتف المحمول ومنصة الخدمات والتي يستطيع من خلالها طلب الخدمات بكل سهولة وكذلك التكامل مع المعايير المنظمة لآليات تقديم تلك الخدمات لتصبح سهلة الاستخدام».

المصرى اليوم

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