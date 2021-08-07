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وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية

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وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية

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قال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية توجه مساء السبت في زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة.

ومن المقرر أن ينقل شكري، خلال الزيارة، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا في مختلف مجالاتها، والتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.

كما سيعقد وزير الخارجية جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني.

المصرى اليوم

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