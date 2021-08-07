تاكيس جونياس يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في التاسعة من مساء غد الأحد، باستاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار مواجهات الجولة ٢٩ من الدوري.

وضمت القائمة المختارة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- على جبر- طارق طه- محمد حمدي- أحمد سامي- أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- أحمد توفيق- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- محمود حمادة- أحمد الشيخ- إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي- جون أنطوي- دودو الجباس