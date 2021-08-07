كريم عبدالعزيز ناعيًا دلال عبدالعزيز: «نسألكم الدعاء»

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نعى الفنان كريم عبدالعزيز، الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض استمر أسابيع.

ونشر كريم عبدالعزيز، صورة للفنانة دلال عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق عليها قائلاً: «البقاء والدوام لله الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.. رحمها الله وأدخلها فسيح جناته ولذويها الصبر والسلوان.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة».

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعى الفنانة دلال عبدالعزيز ومنهم، إلهام شاهين، وخالد النبوي، ويسرا، وبشرى، وإسعاد يونس، وبوسي شلبي، وأشرف زكي، وآخرون.

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، إثر إصابتها بتليف في الرئة، بعد إصابتها بفيروس كورونا في إبريل الماضي، حيث تم نقلها إلى المستشفى مع زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل نحو 3 أشهر عن 84 عاما، في 20 مايو الماضي، دون أن تشارك دلال في تشييع جثمانه أو تعلم بوفاته حتى اللحظة الأخيرة، بحسب تأكيد أسرتها.