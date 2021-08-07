«الري السودانية» تحذر مواطنيها: منسوب النيل تخطى مستوى الفيضان بـ36 سم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية السودانية، السبت، أن منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم قد تخطى منسوب الفيضان بـ36 سم، حيث ازداد 8 سم عن منسوب أمس الذي كان 28 سم و14 سم أول أمس، وتوقعت استمرار زيادة المناسيب في جميع القطاعات.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان السبت: «نهر النيل في الخرطوم تجاوز منسوب الفيضان بـ36 سم بدلا من أمس الذي كان عند مستوى 28 سم؛ حيث سجل اليوم 16.86 متر، وكان الخميس عند مستوى 16.78 متر»، بالإضافة إلى زيادة تصل ما بين 3- 11 سنتيمترات في جميع قطاعات النيل.

وأشار البيان إلى أن إيراد النيل الأزرق بلغ عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية 744 مليون متر مكعب حيث انخفض عن معدل امس والذي كان 763 مليون متر مكعب، متوقعا ثبات الإيراد عند 600 إلى 650 مليون متر في الأيام المقبلة.

وأضافت أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية سجل 230 مليون متر مكعب وهو نفس ايراد أمس علما بانه سجل أول أمس 200 مليون متر مكعب.

وأهابت لجنة الفيضان في السودان جميع المواطنين في جميع القطاعات بأخذ الاحتياطات اللازمة، وخاصة قطاع النيل الأزرق محليات ولايات سنار والخرطوم وعطبرة، حيث بدأ بعضهم في تشييد حواجز ترابية في محاولة لمنع تدفق المياه إلى الأحياء السكنية.

- بيان لجنة الفيضان بالسودان اليوم السبت 7 أغسطس 2021