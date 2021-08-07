ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية بشبين القناطر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، بقيادة الدكتور جمال سوسة المشرف على القطاع، قافلة طبية، بالتعاون مع كلية الطب البشري بنها، ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بقرية طحانوب إحدى قرى مركز شبين القناطر.

وقالت الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السبت، إن القافلة شارك فيها أطباء من تخصصات الباطنة والعظام والأطفال بالإضافة إلى قياس السكر والضغط للمرضى، وتم الكشف على ٩٨ حالة باطنة و٩٠ حالة عظام و١١٠ حالات أطفال بإجمالي ٢٩٨ حالة، كما تم تحويل ١٢ حالة إلى المستشفي الجامعي للمتابعة.

من جانبه، قال الدكتور جمال سوسة إن هذه القافلة الطبية بنظام طرق الأبواب ضمانا لوصول الخدمات الطبية والأدوية المجانية لمستحقيها داخل منازلهم كإجراء احترازى في ظل جائحة كورونا، وتأتي القافلة ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها جامعة بنها بصفة مستمرة حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القري الأكثر احتياجات.

وأشاد سوسة بالقوافل الطبية وبما تقدمه لأهالينا في القري الأكثر أحتياجا مؤكدا على أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية يأتي في إطار حرصها على مشاركتها في خهدمة المجتمع المحلي وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين.