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اللجنة الأولمبية: لاعبو اليد طلبوا عدم حضور حفل الختام والعودة إلى

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اللجنة الأولمبية: لاعبو اليد طلبوا عدم حضور حفل الختام والعودة إلى مصر اللجنة الأولمبية: لاعبو اليد طلبوا عدم حضور حفل الختام والعودة إلى

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أشاد شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، بمنتخب اليد الذي حصل على المركز الرابع بمنافسات كرة اليد الرجال، بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وقال شريف العريان خلال ـصريحات تليفزيونية، إن لاعبي منتخب اليد رجال لأقصى درجة، مشيرًا إلى أن الجميع بذل جهدًا كبيرًا خلال البطولة.

وأضاف شريف العريان، أن لاعبي منتخب اليد يشعرون بالضيق بسبب عدم الفوز بميدالية في الأولمبياد، وأنهم طلبوا عدم حضور حفل ختام الدورة، غدًا الأحد 8 أغسطس الحالي، كنوع من العقاب لأنفسهم.

وتابع سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمتواجد حاليًا في طوكيو، أن لاعبي اليد طلبوا أيضًا من رئيس البعثة العودة إلى يوم 9 أغسطس وعدم الانتظار حتى الموعد المحدد له يوم 11، حتى ولو دفعوا فارق قيمة التذكرة من حسابهم الخاص.

المصرى اليوم

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