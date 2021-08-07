اللجنة الأولمبية: «ألف سلامة لأي لاعب يترك بلاده ويبحث عن الأموال»

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قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية، إن قطر حققت ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق لاعبين الأول مصري والثاني سوداني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللاعب المصري الذي حصد لقطر ميدالية هاجر منذ أن كان عمره 13 عاما ولم يكن بطلا حينها.

وأكد المهندس شريف العريان أن اللاعب الذي يترك بلده من أجل الأموال لا نريده أن يمثلنا، متابعا «مع ألف سلامة» لاعب يبحث عن الأموال ويترك بلده.

وأضاف أن الميدالية الأولمبية حافز قوى لأى لاعب يشارك في البطولة، كاشفا أن مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية في الولايات المتحدة تبلغ 40 ألف دولار فقط.