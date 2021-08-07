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ما حقيقة تحرك الأحجار بالأهرامات بعد نقل مركب الملك خوفو؟.. مصطفى وزيري يُجيب

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ما حقيقة تحرك الأحجار بالأهرامات بعد نقل مركب الملك خوفو؟.. مصطفى وزيري يُجيب ما حقيقة تحرك الأحجار بالأهرامات بعد نقل مركب الملك خوفو؟.. مصطفى وزيري يُجيب

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كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حقيقة تحرك الأحجار مكان مركب الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، أثناء نقلها إلى المتحف المصري الكبير.

وقال وزيري، في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» السبت، إنه لم يتأثر أي من الأحجار بجانب المركب المعروف بمركب الشمس في منطقة الأهرامات.

وأضاف أن المركب وصلت سليمة تمامًا ولم يتحرك أي جزء منها سواء ناحية اليمين أو اليسار، مؤكدًا أن العربة المستخدمة في النقل أثبتت كفاءتها وقدرتها على نقل مثل هذه الأحجام الكبيرة.

وأشار إلى أنه لم يتم استخدام هذه العربة في نقل مقتنيات أخرى إلى المتحف المصري الكبير، حيث أن غالبية الآثار القادمة التي سيتم نقلها كلها مقتنيات صغيرة يسهل نقلها بسهولة تامة.

المصرى اليوم

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