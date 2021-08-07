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أعرب أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته عقب الفوز الكبير على غزل المحلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم الثقة والإصرار على الفوز في كل المباريات المتبقية بالدوري الممتاز من أجل الحفاظ على الصدارة.

أضاف عبدالمقصود عقب المباراة: «غزل المحلة من الفرق المميزة في الدوري لذا كان علينا التركيز في بداية اللقاء وهو ما أسفر عن ثلاثية مبكرة سهلت من المهمة».

كما أشار قائلا: «منذ انطلاق معسكر الزمالك في الإسكندرية، ونرى كجهاز فني أمرا مختلفا في أيمن حفني، حيث كان يخوض التدريبات بتركيز شديد لدرجة أن كارتيرون قال له (حفني عاد من جديد) والجهاز الفني كان يتابع مستوى حفني في المباريات الودية لذلك استحق المشاركة في مباراة المحلة اليوم ونعتبره إضافة قوية لهجوم الزمالك كونه لاعبا يصنع الفارق في أي وقت».

وتابع عبدالمقصود: «مسألة مشاركة حفني ستكون وفق وجهة نظر الجهاز الفني وفي التوقيت المناسب».

واختتم عبدالمقصود تصريحاته قائلا: «معسكر الزمالك ببرج العرب كان ناجحا وتم تجهيز كل عناصر الفريق، والزمالك لديه ٣٠ لاعبا جاهزون للمشاركة في أي وقت».

وفاز الزمالك على المحلة بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري على ستاد الإسكندرية.