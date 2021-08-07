أخبار عاجلة

"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية -
شاهد 20 لقطة مذهلة  لـ"عيون الإبل"... شموخ الصحراء في مهرجان ولي العهد -
"قوقل" و"جمايل" يخطفان نوماس "الصباحية" للثنايا -
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آلياً دون مقابل -
أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح" -
أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
مركز التأهيل الشامل بالقنفذة يقيم برنامجًا تدريبيًا "أسعفني" -
توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين "الصحة" وجمعية الرضاعة الطبيعية -
أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه -
SAMI و"البحري" توقّعان اتفاقية لدعم توطين الخدمات اللوجستية في "الدفاع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب : التركيز سر الفوز الكبير على المحلة.. وهذه رسالة كارتيرون لحفني

Print
مدرب الزمالك: التركيز سر الفوز الكبير على المحلة.. وهذه رسالة كارتيرون لحفني مدرب : التركيز سر الفوز الكبير على المحلة.. وهذه رسالة كارتيرون لحفني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن سعادته عقب الفوز الكبير على غزل المحلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم الثقة والإصرار على الفوز في كل المباريات المتبقية بالدوري الممتاز من أجل الحفاظ على الصدارة.

أضاف عبدالمقصود عقب المباراة: «غزل المحلة من الفرق المميزة في الدوري لذا كان علينا التركيز في بداية اللقاء وهو ما أسفر عن ثلاثية مبكرة سهلت من المهمة».

كما أشار قائلا: «منذ انطلاق معسكر الزمالك في الإسكندرية، ونرى كجهاز فني أمرا مختلفا في أيمن حفني، حيث كان يخوض التدريبات بتركيز شديد لدرجة أن كارتيرون قال له (حفني عاد من جديد) والجهاز الفني كان يتابع مستوى حفني في المباريات الودية لذلك استحق المشاركة في مباراة المحلة اليوم ونعتبره إضافة قوية لهجوم الزمالك كونه لاعبا يصنع الفارق في أي وقت».

وتابع عبدالمقصود: «مسألة مشاركة حفني ستكون وفق وجهة نظر الجهاز الفني وفي التوقيت المناسب».

واختتم عبدالمقصود تصريحاته قائلا: «معسكر الزمالك ببرج العرب كان ناجحا وتم تجهيز كل عناصر الفريق، والزمالك لديه ٣٠ لاعبا جاهزون للمشاركة في أي وقت».

وفاز الزمالك على المحلة بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري على الإسكندرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه