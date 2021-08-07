"تعليم النماص" يواصل استعداداته لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد

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من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة والتطهير والتعقيم بتكلفة 12 مليون ريال

عملت إدارة تعليم النماص على نظافة وصيانة مبانيها ومدارسها وجميع المرافق التابعة لها بتكلفة قاربت 12 مليون ريال، وذلك ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد 1443هـ .

وشملت الاستعدادات تنظيف وتطهير جميع المدارس والمباني التابعة للإدارة وتوفير أدوات التنظيف والتعقيم، والصيانة الشاملة وإغلاق عددٍ من المظلات واستبدال أخرى.

ويستعد تعليم النماص منذ وقت مبكر لاستقبال الطلاب والطالبات بعد قرار الدراسة الحضوري، فقد شاركت الإدارة في اجتماعات الاستعداد الوزارية وتم تشكيل اللجان ، وعقد الاجتماعات مع القيادات والمشرفين وقادة المدارس، وإعداد الخطط، وتدشين مركز اللقاحات ببيت الطالب وإطلاق مبادرة لا تتردد..سهلناها.

كما قام قسم المستودعات بترحيل وتوزيع المقررات الدراسية للمدارس، وتنفيذ اشتراط محصّن لدخول المنشآت التعليمية، ومتابعة الاحترازات، والقيام بزيارات تفقدية للمدارس للاطمئنان على سير العمل وتلمس احتياجات الميدان لينعم الجميع ببيئة آمنة وجاذبة عند عودتهم.

وعبّر "عمر الغامدي" مدير تعليم النماص بدوره عن شكره للقيادة الرشيدة ولمقام وزارة التعليم التي تسعى جاهدة لتوفير بيئة آمنة وجاذبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

تعليم النماص