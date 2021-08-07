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حنان ترك تنعى دلال عبدالعزيز : «اللهم اكتبها عندك من الصالحين»

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حنان ترك تنعى دلال عبدالعزيز : «اللهم اكتبها عندك من الصالحين» حنان ترك تنعى دلال عبدالعزيز : «اللهم اكتبها عندك من الصالحين»

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نعت حنان ترك، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض استمر أسابيع.

ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها، قائلة: «البقاء لله.. ربنا يصبر قلبكم.. اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والاخيار والأبرار.. اللهم اكتبها عندك من الصابرين واجزها جزاء الصابرين». وتابعت: «اللهم افتح أبواب السماء لروحها برحمتك يا أرحم الراحمين.. آمين يا رب العالمين».

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، إثر إصابتها بتليف في الرئة، بعد إصابتها بفيروس كورونا في إبريل الماضي، حيث تم نقلها إلى المستشفى مع زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل نحو 3 أشهر عن 84 عاما، في 20 مايو الماضي، دون أن تشارك دلال في تشييع جثمانه أو تعلم بوفاته حتى اللحظة الأخيرة، بحسب تأكيد أسرتها.

المصرى اليوم

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