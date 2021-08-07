«المهن السينمائية» ترفض شكوى الاستيلاء على «قصة الـ200 جنيه»

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رفضت نقابة المهن السينمائية، الشكوى المقدمة من أحد الأشخاص والتي يدعي فيها قيام إحدى شركات الإنتاج الفني والكاتب أحمد عبدالله بالاستيلاء على فكرة فيلم «قصة الـ200 جنيه».

وقال أشرف عبدالعزيز، المستشار القانوني للشركة المنتجة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن النقابة أحالت الشكوى إلى لجنة فنية التي انتهت إلى رفضها.

واوضح عبدالعزيز: «المادة 141 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، نصت على أن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف».

وتابع: «نناشد وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر ومراعاة الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة بشأن فيلم (قصة حياة الـ200 جنيه) التي يكون الهدف منها ابتزاز الشرفاء ليس إلا».