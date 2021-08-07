أخبار عاجلة

"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية -
شاهد 20 لقطة مذهلة  لـ"عيون الإبل"... شموخ الصحراء في مهرجان ولي العهد -
"قوقل" و"جمايل" يخطفان نوماس "الصباحية" للثنايا -
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آلياً دون مقابل -
أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح" -
أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
مركز التأهيل الشامل بالقنفذة يقيم برنامجًا تدريبيًا "أسعفني" -
توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين "الصحة" وجمعية الرضاعة الطبيعية -
أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه -
SAMI و"البحري" توقّعان اتفاقية لدعم توطين الخدمات اللوجستية في "الدفاع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المهن السينمائية» ترفض شكوى الاستيلاء على «قصة الـ200 جنيه»

Print
«المهن السينمائية» ترفض شكوى الاستيلاء على «قصة الـ200 جنيه» «المهن السينمائية» ترفض شكوى الاستيلاء على «قصة الـ200 جنيه»

لاقتراحات اماكن الخروج

رفضت نقابة المهن السينمائية، الشكوى المقدمة من أحد الأشخاص والتي يدعي فيها قيام إحدى شركات الإنتاج الفني والكاتب أحمد عبدالله بالاستيلاء على فكرة فيلم «قصة الـ200 جنيه».

وقال أشرف عبدالعزيز، المستشار القانوني للشركة المنتجة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن النقابة أحالت الشكوى إلى لجنة فنية التي انتهت إلى رفضها.

واوضح عبدالعزيز: «المادة 141 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، نصت على أن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف».

وتابع: «نناشد وسائل الإعلام والمواقع ومواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر ومراعاة الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة بشأن فيلم (قصة حياة الـ200 جنيه) التي يكون الهدف منها ابتزاز الشرفاء ليس إلا».

المصرى اليوم