اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير المناطق غير المخططة بالجيزة

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عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اجتماع اللجنة التيسيرية المختصة بتذليل العقبات الخاصة بمشروع تطوير المناطق العشوائية غير المخططة بعدد 24 منطقة، الذي تشمل 5 أحياء (الطالبية- بولاق الدكرور- الهرم – الوراق – شمال الجيزة) بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بقيمة 450 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة وممثلين عن صندوق تطوير المناطق العشوائية وممثل عن الشركة الوطنية للمقاولات ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة وممثل الشركة المنفذة للمشروع والسادة رؤساء الأحياء ومديري عموم الشؤون المالية والشؤون القانونية بالمحافظة وممثلين عن شركات الكهرباء مياه الشرب والصرف الصحي والغاز.

خلال الاجتماع أشارت نائب المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة لتلك المناطق للارتقاء بمستوي الخدمات بها والتي تشمل على أعمال تبليط إنترلوك ورصف وإنارة وذلك ضمن مخطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشادت بالتعاون المثمر مع صندوق تطوير العشوائيات بما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدة على ضرورة الإسراع من وتيرة الاعمال للانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين.