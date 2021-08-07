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فاركو يستأنف تدريباته استعدادًا للدوري الممتاز

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فاركو يستأنف تدريباته استعدادًا للدوري الممتاز فاركو يستأنف تدريباته استعدادًا للدوري الممتاز

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض الفريق مرانه تحت قيادة مجدي عبدالعاطي المدير الفني على ملعب نادي أليكس ويست بالإسكندرية.

وكان مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

ويرأس نادي فاركو عز يشار حسن عباس حلمي، فيما يضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من: عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – في الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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