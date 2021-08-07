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أكد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيخوضون مباراة سيراميكا كليوباترا، ولا بديل أمامه سوى الفوز.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو الأهلي يخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، ولا بديل أمامهم سوى الفوز، خاصة بعد فوز الزمالك على غزل المحلة».

وأضاف: «فوز الزمالك على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، وضع لاعبو الأهلي تحت ضغط كبير، حيث أصبح الفريق الأحمر، لا بديل أمامه سوى الفوز على سيراميكا كليوباترا»، مضيفًا: «الأهلي سيبحث عن تحقيق الفوز بصرف النظر عن الأداء، وهو الأهم في تلك المرحلة».

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء السبت، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.