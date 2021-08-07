«إسكان النواب»: استضافة مقر المنظمة الأفريقية للتعاونيات إنجاز لمستهدفات الجمهورية الجديدة

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قال النائب عماد سعد، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن مصر نجحت في استضافة مقر المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان لمنطقة شمال أفريقيا، مؤكدا أن ما حدث يعد إنجازا حقيقيا وضخما، وجاء نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على المستويين الدولي والإقليمي خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دون أدنى شك قفزة هائلة نحو تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية بشكل شامل في البلاد.

وأشار سعد، في بيان صحفي السبت، إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمضي نحو ترسيخ مفاهيم الجمهورية الجديدة، وتوفير مناخ يساعد على إحداث النهضة الملموسة على عديد من الأصعدة الاقتصادية والتنموية، ويعظم إمكانات وقدرات الدولة المصرية والعمرانية.

وأضاف أن قيادات وطنية مخلصة تواصل الليل بالنهار لتحقيق المكتسبات المؤثرة للدولة المصرية، وأنه في هذا السياق وجب توجيه التحية لجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وأضاف سعد أن مصر برعت في تنظيم مبهر لـ3 مؤتمرات دولية ناجحة خلال الأعوام 2013، 2016، 2019، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال التعاونيات، الأمر الذي مكنها من إنجاح توقيع اتفاقيتي استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا، بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والحلف التعاوني الأفريقي.

واستطرد أن نجاح مصر في استضافة مقر المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان لمنطقة شمال إفريقيا، سيساهم في تسهيل آليات التواصل مع المنظمات التعاونية في عموم دول القارة السمراء وهو ما سيؤدي إلى حالة من الحراك الملحوظ في الأنشطة والبرامج التي ستؤدي لتشجيع التعاونيات الاسكانية في القارة الافريقية.

واختتم النائب بأن مصر في ظل قيادة سياسية حكيمة وطموحة سيكون بإمكانها أن تصبح ركيزة أساسية في تنشيط منطقة التجارة الحرة الإفريقية وهو ما سيؤدي حتما إلى تحقيق أوجه التكامل الاقتصادي الأفريقي بشكل عملي وواقعي وفعل يعود بالنفع على جميع بلدان القارة ويبرهن على استعادة الدور الريادي المعتاد من الدولة المصرية صاحبة الثقل المحوري في القارة الأفريقية بما يحقق أهداف الاتحاد الأفريقي لإحداث حالة من التكامل بين دول القارة.