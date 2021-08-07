تجارية مطروح : المحافظة كاملة العدد بالمصطافين.. والأوكازيون يوفر «رواجا استثنائيا»

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قال أنور رحيم رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمطروح، إن محافظة مطروح كاملة العدد بالمصطافين مما يعتبر فرصة لحصولهم على متطلباتهم الخاصة بالصيف والمدارس بأسعار مناسبة وكذلك فرصة للتجار وأصحاب المصانع لتصريف المنتجات الراكدة لديهم خلال فترة الحظر الماضية وبالتالي سيعمل الأوكازيون على تنشيط حركة التجارة الداخلية.

وأشاد «رحيم»، بالأوكازيون الصيفي، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الخاصة بالغرفة التجارية بمطروح تتابع الأوكازيون الصيفي منذ بدايته في مطلع الشهر الحالي. كما قامت الغرفة بالتنسيق مع المعارض المؤقتة للاشتراك في الأوكازيون.

والجدير بالذكر أن موعد الأوكازيون الصيفي ٢٠٢١ في مصر قد بدأ في ٢ أغسطس ويستمر لمدة شهر.