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إسبانيا تمدد الحجر الصحي للقادمين من 6 دول

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إسبانيا تمدد الحجر الصحي للقادمين من 6 دول إسبانيا تمدد الحجر الصحي للقادمين من 6 دول

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مددت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، الحجر الصحي حتى 27 أغسطس للوافدين من ست دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

جاء هذا في إعلان لوزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبهذا الإعلان سيصبح على الركاب القادمين من جنوب إفريقيا وناميبيا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا الخضوع للحجر عشرة أيام.

وتشكل هذه الدول الست خطورة عالية بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا فيها.

وتسبب وباء كورونا حتى الآن في وفاة ما يزيد على 82 ألف شخص في إسبانيا التي سجلت 4.5 ملايين إصابة بالفيروس.

وأصبح أكثر من ستين في المئة من سكان إسبانيا مطعمين بالكامل ضد وباء المستجد. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد الحجر الصحي في البلد الأوروبي.

المصرى اليوم

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