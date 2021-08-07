نصر الله: حزب الله تعاطى مع حادثة انفجار مرفأ بيروت على أنها كارثة وطنية

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أشار الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله إلى أن «نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، جاءت إلى المسلحين في جرود عرسال والقلمون».

وفي خطاب بمناسبة ذكرى حرب تموز 2006، قال نصر الله إن «المسلحين في جرود عرسال والقلمون هم من احتاجوا نيترات الأمونيوم لتصنيع المتفجرات»، مشيرا إلى أن «من أتى بالنيترات إلى المرفأ هي الجماعات اللبنانية الداعمة لهؤلاء المسلحين».

وأضاف أن «حزب الله والجيش السوري لا يحتاجان للنيترات لتصنيع المتفجرات».

وأشار إلى أن «حزب الله تعاطى مع حادثة انفجار مرفأ بيروت على أنها كارثة وطنية».

وتابع: «كل الجهات التي ساهمت بالتحقيق وصلت إلى استنتاج واحد بأنه لا وجود لسلاح ولا ذخائر في مرفأ بيروت، وبعد سقوط الفرضيات التي حاولوا من خلالها ربط انفجار المرفأ بحزب الله لجأوا إلى موضوع النيترات».

وسأل: «هل هناك أتفه وأسخف وأبشع من اتهام حزب الله بتخزين النيترات في مرفأ بيروت؟».

وتوجه إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ قائلا: «الذين ساهموا في الإساءة لقضيتكم هم من حولوها من وطنية إلى أزمة مسيحية- إسلامية».