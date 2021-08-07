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مكافأة إجادة للاعبي بعد الفوز على غزل المحلة

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مكافأة إجادة للاعبي الزمالك بعد الفوز على غزل المحلة مكافأة إجادة للاعبي بعد الفوز على غزل المحلة

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قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي ، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، صرف مكافأة اجادة للاعبي الفريق بخلاف ماتنص عليه اللائحة، بعد الفوز الكبير الذي حققوه على غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما «السبت».

وفاز الزمالك، على غزل المحلة «السبت» بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 64 نقطة، يتصدر بها جدول المسابقة.

وحرص كارتيرون، على الاشادة بلاعبيه عقب انتهاء المباراة، بعد ظهورهم بمستوي متميز، في اول مباراة لهم عقب فترة التوقف الطويلة لمسابقة الدوري، بسبب انشغال الاوليمبي بالمشاركة في اولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

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