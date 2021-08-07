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إلغاء رخص وإغلاق 23 محلاً تجاريًا بـ"نكاسة مكة"

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لعدم تجاوب ملاكها مع "البلدية"

إلغاء رخص وإغلاق 23 محلاً تجاريًا بـ

ألغت أمانة العاصمة المقدسة 23 رخصة محل تجاري بحي النكاسة بمكة المكرمة وأغلقتها؛ لعدم صحة واكتمال المرفقات المطلوبة وعدم تجاوب ملاكها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وتفصيلاً؛ أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 23 محلاً تجاريًا في حي التقوى "النكاسة"؛ لعدم صحة واكتمال المرفقات المطلوبة، وعدم تجاوب ملاكها، ما دفع "البلدية" إلى إلغاء الرخص، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

إلغاء رخص وإغلاق 23 محلاً تجاريًا بـ

إلغاء رخص وإغلاق 23 محلاً تجاريًا بـ

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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