رئيس الاتحاد العربي يقدم التهنئة لأبطال العرب الذين حققوا ميداليات أولمبية

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في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020"

قدم رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه, عضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد اللعبة الدكتور إبراهيم القناص التهنئة لأبطال العرب، الذين حققوا ميداليات أولمبية في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو وتختتم غدًا الأحد.

وشاركت لعبة الكاراتيه لأول مرة في الألعاب الأولمبية, حيث حققت المصرية فريال أشرف الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كجم، كما حقق السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كجم، ونال الأردني عبد الرحمن مصاطفة الميدالية البرونزية لوزن تحت 67كجم"، وحققت المصرية جيانا لطفي الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كجم.

وقدّم القناص للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ولنائبه الأمير فهد بن جلوي، ولرئيس مجلس الاتحاد السعودي للعبة، بمناسبة فوز اللاعب طارق حامدي بفضية وزن فوق 75كجم، مشيرًا إلى أن ذلك يجسد تنامي التطور الأولمبي السعودي ووضوح أهدافه التنافسية خارجيًا.

وأكد القناص أن الكاراتيه العربية استطاعت بنجومها واهتمام الاتحادات الوطنية والمواهب الرائعة عربيًا أن تبسط سيطرتها ووجودها في المحافل العالمية والقارية.

وقال: "كانت دورة الألعاب الأولمبية فرصة سانحة لإثبات قوة اللاعب العربي والنتائج والنزالات، أثبتت أن اللاعب العربي قوي ومتميز ويحسب له ألف حساب", مضيفًا "هذه الخطوة الأولى فقط وستجدون في المستقبل عطاءات كبيرة ومتجددة بأجيال مختلفة لأن اللعبة أصبحت أحد أهم الألعاب في العالم العربي ونجومها في ازدياد، ومن المهم اليوم أن نخطط لاحتراف اللاعبين واللاعبات فالتنافس العالمي يزداد قوة عامًا بعد آخر".

وأوضح "القناص" أن مجلس إدارة الاتحاد العربي للعبة سيواصل دعمه لكل النجوم العرب، وقال : "ستتواصل منافساتنا العربية بكل احترافية وسنطورها للأفضل، وسندعم الاتحادات الوطنية العربية بالمتاح لأننا نعمل وفق منظومة جماعية تتجسد خلال مثل تلك المناسبات حيث الفرح العربي لكل منجز".