حملات لرصد مخالفات السيارات النقل في الجيزة

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شنت أجهزة محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة ومباحث المرافق، عددا من الحملات لرصد مخالفات السيارات النقل وحالات إلقاء المخلفات والقمامة بالمحاور والطرق العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الخاص بضبط السيارات التي تتخلص من المخلفات وتلقى بها بالمحاور والطرق ومنع الإضرار بما تم الوصول إليه من مستوى حضارى نتاج أعمال التطوير التي شهدتها تلك الطرق والمحاور وماتم إستحداثه من محاور مرورية جديدة لتحسين حالة المرور بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملات عن ضبط 3 سيارات نقل بشارع جامعة الدول العربية اثنتان منها لنقل المخلفات دون وضع غطاء ما أدي إلى تطاير مخلفاتها بالطريق العام والثالثة للسير بدون الحصول على تصريح لنقل المخلفات وضبط سيارة خلاطة لتسييلها المادة الخرسانية أثناء مرورها بشارع أحمد عرابى، حيث تم التحفظ على السيارات بجراج بين السرايات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين بمعرفة شرطة المرافق.

كما تم ضبط سيارة نقل لسيرها بدون تصريح وأخرى لنقلها المخلفات دون وضع غطاء بشارع ترسا، حيث تم التحفظ على السيارات بجراج المريوطية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين بمعرفة شرطة المرافق.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصه بالبؤر التي يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً.