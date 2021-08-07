سماح أنور: المرأة تهتم بالتفاصيل عكس الرجل وتحركها مشاعرها أكثر من عقلها

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قالت الفنانة سماح أنور، إن السيدات تريد الأمان، وتريد من الرجل أن يشعر بها ويقدر مشاعرها طوال الوقت، لأنها كائن رومانسي ومشاعره تحركه أكثر من عقله، موضحة أن هذا الأمر هو سبب سوء الفهم الذي يحدث دائمًا بين الرجل والمرأة.

وأضافت سماح، خلالح حوارها ببرنامج «الستات عايزة إيه»، والمذاع على فضائية «mix»، مع بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، أن المرأة لا يجب أن تعامل الرجل أنه مثلها، ولا يجب أيضًا على الرجل أن يعامل المرأة أنها مثله.

وضربت سماح أنور مثالًا قائلة إن المرأة عندها تذهب إلى إحدى المحلات لشراء شيء وتكون بجانبها أمرأة آخرى، يتناولا أطراف الحديث ويعلموا كل شيء عن بعضهما، فالمرأة تهتم بالتفاصيل عكس الرجل.