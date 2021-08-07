تامر حسني ينعى دلال عبدالعزيز بـ«بورترية» يجمعها بسمير غانم

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حرص الفنان تامر حسني، على نعي الفنان الكبيرة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض استمر أسابيع.

ونشر تامر «بورترية»، ظهرت فيه مرتدية اللون الأبيض، ممسكة بباقة من الورود، وبجانبها زوجها الراحل سمير غانم، وعلق عليها قائلاً :«ربنا يرحمكم».

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، إثر إصابتها بتليف في الرئة، بعد إصابتها بفيروس كورونا في إبريل الماضي، حيث تم نقلها إلى المستشفى مع زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل نحو 3 أشهر عن 84 عاما، في 20 مايو الماضي، دون أن تشارك دلال في تشييع جثمانه أو تعلم بوفاته حتى اللحظة الأخيرة، بحسب تأكيد أسرتها.