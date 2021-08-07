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خالد النبوي ناعيًا دلال عبدالعزيز: «روح طيبة وصاحبة واجب»

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خالد النبوي ناعيًا دلال عبدالعزيز: «روح طيبة وصاحبة واجب» خالد النبوي ناعيًا دلال عبدالعزيز: «روح طيبة وصاحبة واجب»

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نعى الفنان خالد النبوي، الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض استمر أسابيع.

ونشر خالد النبوي، صورة للراحلة عبر حسابه الرسمي، بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم العزيزة الغالية دلال عبدالعزيز.. الروح الطيبة صاحبة الواجب، كنتي بهجة وسند لكل أصحابك.. الله يرحمك برحمته الواسعة آمين».

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، إثر إصابتها بتليف في الرئة، بعد إصابتها بفيروس كورونا في إبريل الماضي، حيث تم نقلها إلى المستشفى مع زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل نحو 3 أشهر عن 84 عاما، في 20 مايو الماضي، دون أن تشارك دلال في تشييع جثمانه أو تعلم بوفاته حتى اللحظة الأخيرة، بحسب تأكيد أسرتها.

المصرى اليوم

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