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يستعيد صدارة الدوري مؤقتًا بثلاثية في شباك غزل المحلة

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الزمالك يستعيد صدارة الدوري مؤقتًا بثلاثية في شباك غزل المحلة يستعيد صدارة الدوري مؤقتًا بثلاثية في شباك غزل المحلة

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 7-8-2021 على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك لتسجيل هدف التقدم، وسنحت أول فرصة للأبيض في الدقيقة الرابعة من هجمة منظمة إلا أن دفاع المحلة أنقذها، وبعدها سنحت فرصة من رأسية لبن شرقي وصلت سهلة للحارس، وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل، في حين اعتمد المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 17 يهدر محمود عبد العزيز فرصة للتسجيل بعدما تلقى تمريرة من الجزيري داخل منطقة جزاء المحلة، وفي الدقيقة 23 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك، وينجح أحمد سيد زيزو في ترجمة ركلة الجزاء للهدف الأول للقلعة البيضاء في الدقيقة 25 على يمين الحارس.

وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتعزيز التقدم، وفي الدقيقة 38 ينجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثاني للزمالك من ضربة رأسية سكنت على يسار الحارس، وفي الدقيقة 42 نجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثالث للأبيض بعد تلقيه تمريرة متقنة من الجزيري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني يهاجم المحلة لتقليص الفارق، في حين يسعى الزمالك لزيادة رصيده من الأهداف، وتراجع لاعبو الأبيض بمرور الوقت للدفع نسبيا في ظل التقدم بثلاثية.

بهذه النتيجة اعتلى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا برصيد 64 نقطة في انتظار لقاء الأهلي وسيراميكا الذي يقام حاليا وسيفقد الزمالك لالصدارة مرة أخرى في حالة فوز الأهلي، بينما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 32 في المركز الـ 13.

المصرى اليوم

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