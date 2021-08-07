بعد أسبوع واحد من زفافهما.. سعودي يهشم رأس زوجته بحجر ويدهسها بالسيارة

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نجحت الشرطة السعودية في محافظة الطائف في القبض على سعودي قتل زوجته بعد أسبوع من الزفاف بتهشيم رأسها بحجر ثم دهسها بالسيارة على طريق الحوية- الطائف، ويجري حالياً إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وطبقاً للتفاصيل، التي نشرتها صحيفة عكاظ السعودية، فإن الزوج كان عائداً برفقة زوجته من إحدى المحافظات في طريقه للطائف، وعند وصولهما إلى قرب سياج أوقف المركبة وضرب زوجته بحجر صخري وتركها مضرجة بدمائها وغادرالموقع بسيارته.

وتلقت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر بلاغاً من عابرين عن وجود فتاة وسط بركة من الدماء على جانب الطريق، وجرى تشكيل فريق أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الطائف للوصول إلى الجاني الذي أغلق هاتفه وتوارى عن الأنظار ونجحت الأجهزة الأمنية في تتبع المركبة ومواصفاتها.

وتبين أنه يتردد على منطقة «الزيمة» بمكة المكرمة ليتم استيقافه وضبطه دون مقاومة، ومن المنتظر إحالته إلى الفحص عن السموم وعن حالته الصحية.

كان المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أوضح أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، واتضحت وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

وتم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.