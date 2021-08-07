أخبار عاجلة

"المهندسين" تُضيف خدمة الاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية -
شاهد 20 لقطة مذهلة  لـ"عيون الإبل"... شموخ الصحراء في مهرجان ولي العهد -
"قوقل" و"جمايل" يخطفان نوماس "الصباحية" للثنايا -
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آلياً دون مقابل -
أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح" -
أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
مركز التأهيل الشامل بالقنفذة يقيم برنامجًا تدريبيًا "أسعفني" -
توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين "الصحة" وجمعية الرضاعة الطبيعية -
أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه -
SAMI و"البحري" توقّعان اتفاقية لدعم توطين الخدمات اللوجستية في "الدفاع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بعد أسبوع واحد من زفافهما.. سعودي يهشم رأس زوجته بحجر ويدهسها بالسيارة

Print
بعد أسبوع واحد من زفافهما.. سعودي يهشم رأس زوجته بحجر ويدهسها بالسيارة بعد أسبوع واحد من زفافهما.. سعودي يهشم رأس زوجته بحجر ويدهسها بالسيارة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الشرطة في محافظة الطائف في القبض على سعودي قتل زوجته بعد أسبوع من الزفاف بتهشيم رأسها بحجر ثم دهسها بالسيارة على طريق الحوية- الطائف، ويجري حالياً إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وطبقاً للتفاصيل، التي نشرتها صحيفة عكاظ السعودية، فإن الزوج كان عائداً برفقة زوجته من إحدى المحافظات في طريقه للطائف، وعند وصولهما إلى قرب سياج أوقف المركبة وضرب زوجته بحجر صخري وتركها مضرجة بدمائها وغادرالموقع بسيارته.

وتلقت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر بلاغاً من عابرين عن وجود فتاة وسط بركة من الدماء على جانب الطريق، وجرى تشكيل فريق أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الطائف للوصول إلى الجاني الذي أغلق هاتفه وتوارى عن الأنظار ونجحت الأجهزة الأمنية في تتبع المركبة ومواصفاتها.

وتبين أنه يتردد على منطقة «الزيمة» بمكة المكرمة ليتم استيقافه وضبطه دون مقاومة، ومن المنتظر إحالته إلى الفحص عن السموم وعن حالته الصحية.

كان المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أوضح أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، واتضحت وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

وتم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام